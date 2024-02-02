На Украине арестовали недвижимость Олега Царева

В частности, арестованы земельный участок под Киевом, квартира в Днепре. Также СБУ заявила об аресте двух имущественных комплексов в Крыму. По их оценке, стоимость недвижимости составляет около 1,2 миллиарда рублей.

Царева обвиняют по статьям Уголовного кодекса Украины о госизмене и финансировании действий, совершенных с целью изменения границ Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

