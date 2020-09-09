На Украине «арестовали» 65 российских самолетов

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым. Об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

В прокуратуре уточнили, что суд вынес решения об аресте самолетов в рамках уголовного дела, открытого на Украине. Там пояснили, что страна считает Крым своей территорией, и в марте 2014 года объявила о закрытии над полуостровом воздушного пространства и о прекращении функционирования аэропортов.

«Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», - отмечается в сообщении.

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Между тем, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обозначила позицию по Крыму. Она заявила, что, по её мнению, процедура воссоединения полуострова с Россией нарушает международные нормы. Свою точку зрения она озвучила в интервью литовскому порталу LRT.

При этом Тихановская повторила своё высказывание о принятой в Белоруссии позиции по полуострову, согласно которой, «Крым де-юре украинский, а де-факто» — российский», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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