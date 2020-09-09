На Украине «арестовали» 65 российских самолетов

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым. Об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

В прокуратуре уточнили, что суд вынес решения об аресте самолетов в рамках уголовного дела, открытого на Украине. Там пояснили, что страна считает Крым своей территорией, и в марте 2014 года объявила о закрытии над полуостровом воздушного пространства и о прекращении функционирования аэропортов.

«Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», - отмечается в сообщении.