На Украине анонсировали испытания собственных корректируемых авиабомб

Украина в ближайшие недели начнет испытания кооректируемых авиационных бомб (КАБ) собственного производства, заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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«У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных, свободнопадающих», - сказал представитель авиационных сил.

По его словам, на данный момент украинские воздушные силы используют КАБ иностранного производства.

Ранее в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ перебросили часть своих бригад из города Часов Яр в Харьковскую область, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВСУУкраина

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