На Украине анонсировали испытания собственных корректируемых авиабомб

«У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных, свободнопадающих», - сказал представитель авиационных сил.

По его словам, на данный момент украинские воздушные силы используют КАБ иностранного производства.

Ранее в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ перебросили часть своих бригад из города Часов Яр в Харьковскую область, передает «Радиоточка НСН».

