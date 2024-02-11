На юге Молдавии у границы с Украиной обнаружили обломки БПЛА

Обломки дрона типа Shahed обнаружили у населенного пункта Етулия. Доступ в район ограничили. Фрагменты беспилотника передали компетентным органам.

В пограничной полиции заверили, что опасности для местного населения нет.

С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков беспилотников или ракет. В сентябре 2023 года в Приднестровье обнаружили обломки ракеты от системы противовоздушной обороны С-300, отмечает «Радиоточка НСН».

