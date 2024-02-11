На юге Молдавии у границы с Украиной обнаружили обломки БПЛА
В районе Вулканешты на юге Молдавии вблизи границы с Украиной нашли обломки беспилотного летательного аппарата, сообщило управление пограничной полиции республики в своем Telegram-канале.
Обломки дрона типа Shahed обнаружили у населенного пункта Етулия. Доступ в район ограничили. Фрагменты беспилотника передали компетентным органам.
В пограничной полиции заверили, что опасности для местного населения нет.
С февраля 2022 года Министерство обороны Молдавии сообщало о четырех случаях падения обломков беспилотников или ракет. В сентябре 2023 года в Приднестровье обнаружили обломки ракеты от системы противовоздушной обороны С-300, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru