Российского посла вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в стране Валерия Кузьмина, сообщает ТАСС.
В румынском дипломатическом ведомстве пояснили, что причиной вызова стало падение беспилотника, которое произошло в ночь на 14 декабря близ посёлка Гринду.
«Кузьмину был выражен твёрдый протест в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», - говорится в заявлении.
Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил о готовности сбивать российские беспилотные летательные аппараты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru