Российского посла вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника

В румынском дипломатическом ведомстве пояснили, что причиной вызова стало падение беспилотника, которое произошло в ночь на 14 декабря близ посёлка Гринду.

«Кузьмину был выражен твёрдый протест в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», - говорится в заявлении.

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил о готовности сбивать российские беспилотные летательные аппараты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

