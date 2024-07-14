На пляже в Одессе произошел скандал из-за песен Шатунова

В Одессе на пляже произошел скандал из-за русских песен, сообщает «Страна».

Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе

По данным издания, отдыхающие женщины поругались из-за песен Юрия Шатунова. Одна из участниц конфликта потребовала выключить музыку, тогда как другие на пляже стали возражать, так как прослушивание подобной музыки не запрещено.

Ранее языковой омбудсмен Украины пожаловался на плохое владение детьми госязыком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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