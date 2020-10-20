«Блеф и пустословие». Российский адмирал оценил украинские военные базы
Бывший главком Черноморского флота рассказал в эфире НСН, какую опасность может нести строительство новых украинских военных баз для России.
Две государственные военно-морские базы, которые призваны защищать черноморский регион, начали строить на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заверил, что стратегической ценности эти базы не составляют.
«Это политиканство, потому что строительство настоящей базы – против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться – одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут», - сказал адмирал.
Он уверен, что после завершения строительства баз они не станут пунктом размещения сил НАТО или Турции. «Никто туда не пойдет. Это блеф и пустословие», - подчеркнул Касатонов.
Зеленский ранее сообщил, что в военный бюджет Украины в 2020 году стал самым большим в истории.
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