«Блеф и пустословие». Российский адмирал оценил украинские военные базы

Он уверен, что после завершения строительства баз они не станут пунктом размещения сил НАТО или Турции. «Никто туда не пойдет. Это блеф и пустословие», - подчеркнул Касатонов.

Зеленский ранее сообщил, что в военный бюджет Украины в 2020 году стал самым большим в истории.

