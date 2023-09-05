MWM: США могут пересмотреть помощь ВСУ после уничтожения Challenger 2
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут изменить позицию по предоставлению вооружений Киеву после уничтожения британского танка Challenger 2. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
В материале говорится, что серьезный урон танку не удавалось нанести еще никому. Факт уничтожения машины повлияет на обсуждение дальнейших поставок вооружений ВСУ, полагают авторы публикации.
По их мнению, потеря танка должна стать сигналом для США, которые планируют отправить Украине танки Abrams. Американские машины обладают меньшей защитой, чем Challenger, обратили внимание аналитики.
Как сообщает «Радиоточка НСН», российские военные уничтожили британский танк под селом Работино Запорожской области. В районе населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.
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