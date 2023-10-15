МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины
Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный фонд для сбора финансовой помощи на нужды Украины. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель Нацбанка страны Андрей Пышный.
По его словам, цель фонда - собрать для Киева $65 миллионов. В настоящее время доноры выделили уже $14 миллионов, уточнил он.
Пышный отметил, что средства фонда пойдут на «реализацию плана по развитию потенциала Украины». О каких именно мероприятиях идет речь глава Нацбанка не уточнил.
Министерство финансов Украины 11 октября заявило, что США выделили стране помощь в размере $1,15 миллиарда. По данным ведомства, средства пойдут на выплату зарплат и выполнение социальных обязательств, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru