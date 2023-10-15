МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины

Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный фонд для сбора финансовой помощи на нужды Украины. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель Нацбанка страны Андрей Пышный.

Нидерланды выделят Украине четвертый пакет помощи на €100 млн

По его словам, цель фонда - собрать для Киева $65 миллионов. В настоящее время доноры выделили уже $14 миллионов, уточнил он.

Пышный отметил, что средства фонда пойдут на «реализацию плана по развитию потенциала Украины». О каких именно мероприятиях идет речь глава Нацбанка не уточнил.

Министерство финансов Украины 11 октября заявило, что США выделили стране помощь в размере $1,15 миллиарда. По данным ведомства, средства пойдут на выплату зарплат и выполнение социальных обязательств, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМВФ

Горячие новости

Все новости

партнеры