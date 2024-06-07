МВД объявило бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в розыск

Юлии Тимошенко 63 года. Она занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с декабря 2007-го по март 2010-го. Тимошенко трижды выдвигалась кандидатом на пост президента.

В период с 2011 по 2014 годы она находилась под стражей по обвинениям в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Однако Европейский суд по правам человека признал задержание Тимошенко незаконным, а Верховный суд Украины закрыл дело против нее 14 апреля 2014 года. В 2019 году партия Тимошенко «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде в результате парламентских выборов, передает «Радиоточка НСН».

