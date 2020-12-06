Музыканта российской группы «Звуки Му» не впустили на Украину
Участник российской группы «Звуки Му» не смог въехать на территорию Украины. Местные пограничники объяснили ему запрет на въезд в страну на ближайшие три года посещением Крыма с нарушением украинского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Вчера в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий - гражданин М.», - сообщает пресс-служба ведомства.
Россиянин вместе со знакомой, тоже гражданкой России, направлялся на Украину в личных целях, уточняет РИА Новости.
По официальным данным, россияне «выбыли назад обратным авиарейсом».
Ранее украинские пограничники запретили на три года, а затем разрешили въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову. Он скептически отнесся к «реабилитации» и признался в эфире НСН, что не собирается ехать на Украину в ближайшее время.
«У меня хватает в своей профессии дел. Мне нужно много учить текста. На Украину в ближайшее время ехать не планирую», - добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru