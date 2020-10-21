Директору телеканала «Спас» запретили въезд на Украину

Российскому журналисту и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В постановлении ГПСУ говорится, что Корчевникову запретили въезд за «нарушение украинского законодательства». Решение было принято в результате проверки, которую пограничники провели после появившейся в СМИ информации о посещении журналистом Крыма.

Сообщается, что Корчевников Б.В. вылетел с территории Украины авиарейсом «Киев - Стамбул».

Борису Корчевникову уже запрещали въезд на Украину. В сентябре 2014 года за посещение Крыма границу для него закрыли на 5 лет.

