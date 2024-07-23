Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете

В Белгородской области мужчина проигнорировал предупреждающий знак и проник за ограждение, в результате чего он подорвался на взрывоопасном предмете и погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

От полученных травм он скончался на месте. Гладков выразил свои соболезнования семье погибшего.