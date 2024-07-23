Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете
В Белгородской области мужчина проигнорировал предупреждающий знак и проник за ограждение, в результате чего он подорвался на взрывоопасном предмете и погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
От полученных травм он скончался на месте. Гладков выразил свои соболезнования семье погибшего.
Ранее стало известно, что дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Белгородской области, что привело к значительным разрушениям части здания.
Атакам беспилотников подверглись несколько населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
- Байден впервые за последние дни появился на публике
- Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья
- СМИ: ЕС предложил два варианта заморозки активов России из-за опасений США
- Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете
- Глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года
- Дрон врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка
- Минфин США обязал держателей российских активов отчитаться об их наличии
- Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем
- В парке в Омске ищут школьницу, приехавшую с родителями из Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru