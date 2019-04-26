Мудрость и любовь. На Украине назвали способ вернуть Крым и Донбасс

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон назвал способ вернуть Украине потерянные регионы. По его словам, властям страны необходимо пойти навстречу людям и любить Украину, пишет «Свободная пресса».

В эфире телеканала «112 Украина» Гордон раскритиковал принятый Радой закон об исключительном употреблении украинского языка. Журналист заявил, что Киев делает все возможное, чтобы «затянуть возвращение Донбасса и Крыма», передает РЕН ТВ.

Дмитрий Гордон понадеялся, что в украинской власти когда-нибудь окажутся «дальновидные политики» с настоящим, а не показным патриотизмом.

«Эти люди понимают, чтобы вернулись потерянные регионы, нужно делать шаги навстречу людям. Необходимо не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли», — цитирует политика РИА ФАН.