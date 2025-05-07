Москва опровергла утверждения США о несогласии с перемирием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу недавнего заявления спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанного в интервью Fox News 6 мая. Келлог заявил, что Москва не согласна с предложением о 30-дневном перемирии.

В ответ Захарова подчеркнула, что Россия никогда не была против прекращения огня и добавила, что страна уже дважды предпринимала шаги для прекращения боевых действий.