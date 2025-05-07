Москва опровергла утверждения США о несогласии с перемирием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу недавнего заявления спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанного в интервью Fox News 6 мая. Келлог заявил, что Москва не согласна с предложением о 30-дневном перемирии.

В ответ Захарова подчеркнула, что Россия никогда не была против прекращения огня и добавила, что страна уже дважды предпринимала шаги для прекращения боевых действий.

Захарова: Инициатива о перемирии вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая

Ранее Россия объявила трехдневное перемирие с 8 по 10 мая, заявив, что это решение принято «по гуманитарным соображениям». Кремль отметил, что если Украина нарушит прекращение огня, российские войска ответят «адекватно и эффективно».

Президент США Дональд Трамп отметил что предложенное Россией перемирие «гораздо больше, чем было раньше». В марте Россия и Украины согласились на мораторий на удары по энергетическим объектам, но позже обменялись обвинениями в нарушении соглашений, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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