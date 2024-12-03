Захарова заявила, что Киев продолжает саботировать обмен военнопленными
Украина саботирует процесс обмена пленными, Киев не хочет забирать своих граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, украинская сторона уходит от реальной работы по обмену к «бесконечным международно-политическим перформансам» для продвижения своих интересов.
«630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Он от них отказался. И вчера [уполномоченный по правам человека в России] Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения», — написала Захарова.
Представитель МИД напомнила, что российское Минобороны направляло Киеву предложения об обмене 935 украинских пленных, при этом Украина отказалась возвращать более 600 человек «без каких-либо причин».
«Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдает Украине ее людей — это вранье. Есть цифры и факты», — заключила Захарова.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что киевские власти отказались забрать 630 военных, которые находятся в плену больше года. Самый старший из них 1962 года рождения, самый младший — 2002-го, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru