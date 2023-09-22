Моравецкий предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его резких высказываний в адрес Варшавы.
Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений поляков. Варшава никогда этого не позволит, подчеркнул он.
«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН», - сказал Моравецкий в ходе встречи с избирателями, которую транслировал телеканал TVP.
Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции. Польша, Венгрия и Словакия объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, передает «Радиоточка НСН».
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