Молодость и социалка. Почему украинцы грустят о СССР

«У меня нет оснований сомневаться, что это корректные данные. Мотивация самая разная: воспоминания о прошлой жизни. Жизнь была другой, и необязательно в связи с советской действительностью. Это воспоминания о молодости. Но немалый процент людей вспоминает высокий уровень социальных гарантий, который был в СССР и которого сейчас нет. Когда нужно искать деньги, чтобы сделать операцию, когда высшее образование в основном платное, это заставляет людей с ностальгией вспоминать о советской жизни», - отметил эксперт.

Отметим, что по сравнению с опросом в мае 2013 года, стало меньше украинцев (с 48% до 35%), которые видят пользу в Советском Союзе, и больше (с 18% до 28%) тех, кто видит вред.

