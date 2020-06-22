Молодость и социалка. Почему украинцы грустят о СССР
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН прокомментировал данные опроса об отношении украинцев к СССР.
Треть жителей Украины (33,5%) жалеет, что распался СССР. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. Как пишет «Газета.ру», 35% опрошенных считают, что нахождение Украины в СССР принесло пользу, 28% говорят о большом вреде, 25,5% не определились с ответом.
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН признался, что доверяет данным этого исследовательского института.
«У меня нет оснований сомневаться, что это корректные данные. Мотивация самая разная: воспоминания о прошлой жизни. Жизнь была другой, и необязательно в связи с советской действительностью. Это воспоминания о молодости. Но немалый процент людей вспоминает высокий уровень социальных гарантий, который был в СССР и которого сейчас нет. Когда нужно искать деньги, чтобы сделать операцию, когда высшее образование в основном платное, это заставляет людей с ностальгией вспоминать о советской жизни», - отметил эксперт.
Отметим, что по сравнению с опросом в мае 2013 года, стало меньше украинцев (с 48% до 35%), которые видят пользу в Советском Союзе, и больше (с 18% до 28%) тех, кто видит вред.
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