Молдавские пограничники задержали 11 украинских уклонистов

Молдавские пограничники задержали 11 уклонистов из Украины, которые попытались сбежать за рубеж, один из них был проводником группы. Об этом заявили представители силовых ведомств.

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Отмечается, что задержанные были остановлены мобильным пограничным патрулем при попытке нелегально пересечь границу близ населенного пункта Бесарабка. Задержать их помог прибор ночного видения.

Отмечается, что 24-летний проводник группы получил вознаграждение в размере 40 тысяч евро.

В случае признания задержанных виновными в незаконном пересечении границы им грозит лишение свободы.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства среди бойцов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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