Молдавские пограничники задержали 11 украинских уклонистов
Молдавские пограничники задержали 11 уклонистов из Украины, которые попытались сбежать за рубеж, один из них был проводником группы. Об этом заявили представители силовых ведомств.
Отмечается, что задержанные были остановлены мобильным пограничным патрулем при попытке нелегально пересечь границу близ населенного пункта Бесарабка. Задержать их помог прибор ночного видения.
Отмечается, что 24-летний проводник группы получил вознаграждение в размере 40 тысяч евро.
В случае признания задержанных виновными в незаконном пересечении границы им грозит лишение свободы.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства среди бойцов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru