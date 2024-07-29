МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский дрон

Российские средства ПВО в около 21:20 мск сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Накануне в селе Илек-Пеньковка в Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя.

Украинские дроны атаковали три населенных пункта Белгородской области

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Политотдельский в результате атаки беспилотника пострадал 11-летний мальчик.

Позже мальчика срочно доставили в детскую областную клиническую больницу. После проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи, ребенка отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиОбстрелАтакаВСУБелгородская область

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