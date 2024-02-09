Митинг против отставки Залужного в центре Киева собрал 20 человек
На площади Независимости в центре Киева собрались около 20 человек, выступающих против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет издание «Страна».
Участники протестной акции требуют возвращения Залужного и ухода президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые пришли с плакатами.
Сообщается, что обстановка в районе проведения митинга спокойная. Правоохранительные органы не вмешиваются в ситуацию.
Зеленский объявил об увольнении Залужного в четверг, 8 февраля. Бывшему главкому присвоили звание Герой Украины.
Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Зеленский потребовал от него изменить подходы в вопросах мобилизации и ротации личного состава на передовой, отмечает «Радиоточка НСН».
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