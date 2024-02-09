Митинг против отставки Залужного в центре Киева собрал 20 человек

На площади Независимости в центре Киева собрались около 20 человек, выступающих против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет издание «Страна».

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Участники протестной акции требуют возвращения Залужного и ухода президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые пришли с плакатами.

Сообщается, что обстановка в районе проведения митинга спокойная. Правоохранительные органы не вмешиваются в ситуацию.

Зеленский объявил об увольнении Залужного в четверг, 8 февраля. Бывшему главкому присвоили звание Герой Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Зеленский потребовал от него изменить подходы в вопросах мобилизации и ротации личного состава на передовой, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМитингУкраина

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