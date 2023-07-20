Миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) взрывчатых веществ. Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси, пишет РИА Новости.
Специалисты МАГАТЭ провели инспекции 17 и 18 июля. Они не нашли на станции взрывчатых веществ и тяжелой военной техники.
Отмечается, что эксперты организации пока не получили доступ к крышам реакторных блоков.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил, что украинская армия концентрирует силы для атаки ЗАЭС. Ситуацию на станции он назвал «стабильно напряженной», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru