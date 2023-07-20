Миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ провели инспекции 17 и 18 июля. Они не нашли на станции взрывчатых веществ и тяжелой военной техники.

Отмечается, что эксперты организации пока не получили доступ к крышам реакторных блоков.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил, что украинская армия концентрирует силы для атаки ЗАЭС. Ситуацию на станции он назвал «стабильно напряженной», передает «Радиоточка НСН».

