Миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) взрывчатых веществ. Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси, пишет РИА Новости.

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Специалисты МАГАТЭ провели инспекции 17 и 18 июля. Они не нашли на станции взрывчатых веществ и тяжелой военной техники.

Отмечается, что эксперты организации пока не получили доступ к крышам реакторных блоков.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил, что украинская армия концентрирует силы для атаки ЗАЭС. Ситуацию на станции он назвал «стабильно напряженной», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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