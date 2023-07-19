В Запорожской области появится центр для предупреждения возможных ЧС

МЧС России создаст спасательный центр в Запорожской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций на опасных объектах. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.

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«Принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области», — сообщил министр.

Меры примут с учетом рисков возникновения ЧС на потенциально опасных объектах, в том числе Запорожской атомной электростанции.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина не отказалась от намерения организовать провокацию на ЗАЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МЧСРегионыАЭС

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