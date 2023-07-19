В Запорожской области появится центр для предупреждения возможных ЧС

«Принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области», — сообщил министр.

Меры примут с учетом рисков возникновения ЧС на потенциально опасных объектах, в том числе Запорожской атомной электростанции.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина не отказалась от намерения организовать провокацию на ЗАЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

