В Запорожской области появится центр для предупреждения возможных ЧС
МЧС России создаст спасательный центр в Запорожской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций на опасных объектах. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.
«Принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области», — сообщил министр.
Меры примут с учетом рисков возникновения ЧС на потенциально опасных объектах, в том числе Запорожской атомной электростанции.
Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина не отказалась от намерения организовать провокацию на ЗАЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru