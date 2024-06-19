Два человека пострадали при обстреле города в Белгородской области
В результате атаки ВСУ населенных пунктов в Грайворонском городском округе в Белгородской области два человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что у одного из пострадавших осколочные ранения ног, спины и грудной клетки. Второй мужчина также получил осколочные ранения рук и спины. Их направили в Грайворонскую ЦРБ. В дальнейшем один из пострадавших будет переведен в одну из больниц Белгорода.
При обстреле в городе Грайворон было повреждено шесть частных домовладений и четыре легковых автомобиля.
Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ также попал город Шебекино. Пострадали двое мирных жителей, им оказывается вся необходимая помощь, напоминает «Радиоточка НСН».
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