Минздрав Украины запретил передавать еду в карантинную зону в Новых Санжарах

Министерство здравоохранения Украины ввело запрет на передачу продуктов гражданам, которые после поездки в Китай, находятся на карантине в санатории нацгвардии в Новых Санжарах. Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

«У нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — цитирует Газета.ru слова Ляшко.

Замминистра сообщил также, что еду для проходящих карантин, готовят в местном пищеблоке. Особый режим питания у инострански с обострением хронического гастроэнтерологического заболевания, добавляют «Известия». Ляшко отметил, что ограничение не раскасается средства индивидуальной гигиены, антисептиков и промышленной продукции, отмечает RT.

Напомним, Киев эвакуировал из китайского Уханя граждан 29 стран, включая Украину. 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области, куда прибыли автобусы с эвакуированными, местные жители устроили протесты и беспорядки. Местная полиция по данному факту завела пять уголовных дел.

Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому молиться, чтобы в карантиной зоне не оказалось коронавируса. В противном случае украинского лидера могут ждать печальные политические последствия вплоть до импичмента из-за усиления протестных настроений в стране на фоне беспорядков в Полтавской области.

