Минздрав Украины поддержал легализацию медицинского каннабиса

Министерство здравоохранения Украины поддержало предложение Владимира Зеленского легализовать лекарства на основе медицинского каннабиса (марихуаны), сообщил замглавы ведомства Игорь Кузин.

Отмечается, что ближайшее время законопроект внесут в Верховную раду на рассмотрение. Первым предложение поддержал комитет по вопросам охраны здоровья в Верховной раде.

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28 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады легализовать в стране лекарства на основе каннабиса, добавив, что они должны быть изготовлены на территории страны. Политик напомнил, что в ряде мировых стран уже активно пользуются лекарствами из каннабиса, а решение их легализовать на Украине поможет гражданам страны пережить боль, стресс и травмы, связанные с нынешней ситуацией в стране. Он призвал «честно легализовать» эту продукцию, так как это сегодня необходимо, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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