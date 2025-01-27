Минюст Италии признал захват в плен своего гражданина, служившего в армии России

Минюст Италии подтвердил, что украинские военные захватили в плен итальянца Джанни Ченни, который служил в российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве заявили, что на данный момент не имеют информации о запросах на его экстрадицию. По словам источника, Ченни был захвачен как комбатант, а не арестован.