Минюст Италии признал захват в плен своего гражданина, служившего в армии России
Минюст Италии подтвердил, что украинские военные захватили в плен итальянца Джанни Ченни, который служил в российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом в ведомстве заявили, что на данный момент не имеют информации о запросах на его экстрадицию. По словам источника, Ченни был захвачен как комбатант, а не арестован.
По данным итальянских СМИ, Ченни 51 год, он стал добровольцем российской армии и был взят в плен в Донбассе между 7 и 8 января, вероятно, во время разведывательной операции. С ноября 2024 года он служил в одной из воинских частей.
Ранее итальянские власти подали запрос на экстрадицию Ченни, который был осужден в Италии за серьезные преступления, в том числе за жестокое обращение с детьми. В Минюсте Италии отметили, что теоретически его могут приговорить к тюремному сроку, но только если преступление было совершено на территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru