Армия России взяла в плен 46 украинских военных за неделю
3 января 202512:57
Более 40 солдат ВСУ взяли в плен за неделю на линии боевого соприкосновения. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение недели... взяты в плен 46 украинских военнослужащих», — отмечается в сводке ведомства.
Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю армия России нанесла массированный и 12 групповых ударов по объектам украинского ОПК и пунктам дислокации зарубежных наемников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru