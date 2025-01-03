Армия России взяла в плен 46 украинских военных за неделю

Более 40 солдат ВСУ взяли в плен за неделю на линии боевого соприкосновения. Об этом заявили в Минобороны.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

«В течение недели... взяты в плен 46 украинских военнослужащих», — отмечается в сводке ведомства.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю армия России нанесла массированный и 12 групповых ударов по объектам украинского ОПК и пунктам дислокации зарубежных наемников.

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