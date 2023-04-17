Минцифры Украины высказалось о будущем электронных повесток в стране

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о будущем электронных повесток в армию через государственное приложение.

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В своем телеграм-канале Федотов написал, что власти страны не планируют внедрять подобную систему в структуру.

«Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня», - написал министр.

Ранее СМИ назвали новую дату контрнаступления Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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