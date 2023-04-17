Минцифры Украины высказалось о будущем электронных повесток в стране
17 апреля 202312:52
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о будущем электронных повесток в армию через государственное приложение.
В своем телеграм-канале Федотов написал, что власти страны не планируют внедрять подобную систему в структуру.
«Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня», - написал министр.
Ранее СМИ назвали новую дату контрнаступления Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru