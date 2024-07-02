Минск вернул Киеву участвовавшего в подрыве самолета А-50 украинца
В рамках обмена Белоруссия вернула гражданина Украины Николая Швеца, который был задержан по подозрению в планировании диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин обращался к нему с просьбой о помощи в освобождении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких).
Лукашенко объяснил, что украинцы обратились к нему с просьбой вернуть Швеца. Затем он сообщил об этом Путину и в итоге Белоруссия вернула этого человека на Украину, взамен на что Украина вернула священника.
Лукашенко также уточнил, что запросил у украинцев возвращение тяжелораненых россиян, в ответ на что России были переданы еще трое человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru