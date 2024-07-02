Минск вернул Киеву участвовавшего в подрыве самолета А-50 украинца

В рамках обмена Белоруссия вернула гражданина Украины Николая Швеца, который был задержан по подозрению в планировании диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин обращался к нему с просьбой о помощи в освобождении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких).