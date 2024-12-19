Минобороны заявило об уничтожении трех украинских дронов над Курской областью

Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью. Инцидент произошел вечером 19 декабря около 18:40 мск.

Все дроны самолетного типа были уничтожены, угрозы для гражданской инфраструктуры удалось избежать.

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиПВО

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