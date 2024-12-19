Потери ВСУ в Курской области превысили 42 100 военнослужащих
За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 225 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 42 100 военнослужащих.
Также российские войска подбили 245 танков, 187 БМП и 127 БТР, 1288 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 323 артиллерийских орудия, 42 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 75 станции РЭБ, 27 единиц инженерной и другой техники, 1154 автомобиля.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российская армия выбьет ВСУ из Курской области, но о конкретной дате говорить не приходится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru