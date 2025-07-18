Минобороны заявило о перехвате 26 дронов ВСУ над пятью регионами России

В течение четырех часов дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили и перехватили 26 беспилотников, направленных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака произошла в период с 14:00 до 18:00 мск. Наибольшее число дронов было зафиксировано над Калужской и Брянской областями — по девять в каждом регионе.

Над регионами РФ за три часа сбили 40 украинских БПЛА

Еще шесть беспилотников были уничтожены в небе над московским регионом, в том числе пять — на подлете к столице. По одному аппарату сбили в Курской и Смоленской областях.

Минобороны подчеркнуло, что все дроны были самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссияПВО

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