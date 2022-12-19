Минобороны: Военные РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Военные России провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Минобороны РФ: Сорвана попытка переброски ВСУ иностранного оружия в зону боевых действий

Отмечается, что военные сорвали попытки ВСУ провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР. Так, за прошедшие сутки украинские военные потеряли на этом направлении свыше 130 военнослужащих, два танка, а также по три боевых бронированных машины и автомобиля.

Ранее, 18 декабря, Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМинобороны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры