Минобороны: Военные РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Военные России провели наступление и заняли выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что военные сорвали попытки ВСУ провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР. Так, за прошедшие сутки украинские военные потеряли на этом направлении свыше 130 военнослужащих, два танка, а также по три боевых бронированных машины и автомобиля.
Ранее, 18 декабря, Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru