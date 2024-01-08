Минобороны Украины приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы
Министерство обороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, написал глава ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta).
По словам министра, также закуплено 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин. При это он одобрил предложение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
Ранее против массового призыва женщин выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он считает, что такая мера не повысит боеспособность подразделений, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru