Минобороны Украины приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы

Министерство обороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, написал глава ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta).

Депутат: на Украине может потребоваться мобилизация женщин

По словам министра, также закуплено 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин. При это он одобрил предложение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Ранее против массового призыва женщин выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он считает, что такая мера не повысит боеспособность подразделений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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