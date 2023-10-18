Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков

Министерство обороны Украины поддержало законопроект о легализации в стране однополых браков. Об этом в своих социальных сетях рассказала автор инициативы, депутат Верховной рады Инна Совсун.

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По ее словам, военное ведомство изменило свою позицию по законопроекту и выступило в его поддержку. Соответствующее решение приняло и министерство юстиции, уточнила парламентарий.

Депутат отметила, что ранее негативные отзывы двух ведомств о законопроекте блокировали его продвижение в Верховной раде.

По данным британского издания The Telegraph, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся около 50 тысяч солдат нетрадиционной ориентации, сообщает «Радиоточка НСН».

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