Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков

По ее словам, военное ведомство изменило свою позицию по законопроекту и выступило в его поддержку. Соответствующее решение приняло и министерство юстиции, уточнила парламентарий.

Депутат отметила, что ранее негативные отзывы двух ведомств о законопроекте блокировали его продвижение в Верховной раде.

По данным британского издания The Telegraph, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся около 50 тысяч солдат нетрадиционной ориентации, сообщает «Радиоточка НСН».

