Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области
Минобороны России сообщило, что 16 декабря в 20:45 мск силы ПВО пресекли попытку Киева совершить атаку с использованием беспилотного летательного аппарата.
БПЛА самолетного типа был уничтожен над территорией Белгородской области.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru