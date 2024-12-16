Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Минобороны России сообщило, что 16 декабря в 20:45 мск силы ПВО пресекли попытку Киева совершить атаку с использованием беспилотного летательного аппарата.

БПЛА самолетного типа был уничтожен над территорией Белгородской области.

ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Брянской областью

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьУкраинаМинобороныПВО

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