Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Курской и Брянской областями
Министерство обороны заявило, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве Курской и Брянской областей.
Ведомство уточнило, что инцидент произошел 12 ноября в период с 20:00 до 21:50 мск. По данным Минобороны, беспилотники были самолетного типа и предназначались для осуществления атак на объекты на территории России.
Два дрона были сбиты над Брянской областью, а третий — над Курской областью.
В министерстве подчеркнули, что атаки были предприняты со стороны Украины и пресечены дежурными средствами ПВО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru