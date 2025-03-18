Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в Белгородской области

В течение суток вооруженные силы Украины совершили пять атак на Белгородскую область, пытаясь прорваться вглубь российской территории. Об этом сообщили в Минобороны

В ведомства уточнили, что все нападения были отражены, а попытки пресечь границу не увенчались успехом. В атакующих операциях приняли участие до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники.