Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в Белгородской области
В течение суток вооруженные силы Украины совершили пять атак на Белгородскую область, пытаясь прорваться вглубь российской территории. Об этом сообщили в Минобороны
В ведомства уточнили, что все нападения были отражены, а попытки пресечь границу не увенчались успехом. В атакующих операциях приняли участие до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники.
Минобороны подчеркнуло, что эти действия состоялись непосредственно перед переговорами президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, с целью создания «негативного фона».
В результате атак ВСУ понесли потери: погибло до 60 человек, а также уничтожены один танк, семь боевых бронированных машин и три инженерные машины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия завершила подготовку для размещения ракетного комплекса «Орешник»
- Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы НАО
- Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в Белгородской области
- Трамп заявил о полноценном запуске процесса мира между Россией и Украиной
- Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Йемена
- Франция разместит истребители с ядерными боеголовками у границы с Германией
- Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроют 22 марта
- Пригожин рассказал о семье и заботе в последние годы жизни Бедроса Киркорова
- Военкор Коц: Украина не планирует вторжение в Белгородскую область
- В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru