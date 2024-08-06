Минобороны сообщило о поражении украинской ДРГ в ходе атаки на Курскую область

Украинские диверсанты потерпели поражение в попытке атаковать Курскую область и были вынуждены отступить на свою территорию, сообщили в Минобороны России.

В заявлении сообщается, что противник понес огневое поражение в результате артиллерийских обстрелов, ударов армейской авиации и применения ударных беспилотников.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа, понеся потери, была вынуждена отступить на свою территорию. Часть бойцов ВСУ попыталась закрепиться на территории, примыкающей к государственной границе, однако была блокирована российскими войсками, отмечает «Свободная пресса».

Диверсионные группы атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе. В ответ российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области, включая Басовку, Журавку, Хотень, Юнаковку, Беловоды и Храповщину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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