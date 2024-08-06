Минобороны сообщило о поражении украинской ДРГ в ходе атаки на Курскую область

Украинские диверсанты потерпели поражение в попытке атаковать Курскую область и были вынуждены отступить на свою территорию, сообщили в Минобороны России.

В заявлении сообщается, что противник понес огневое поражение в результате артиллерийских обстрелов, ударов армейской авиации и применения ударных беспилотников.