Минобороны: Силы ПВО сбили 26 украинских дронов в пяти регионах России
Российские средства противовоздушной обороны в четверг вечером уничтожили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 17:00 до 20:00 мск. Наибольшее число БПЛА — 11 — перехвачено над Курской областью. Девять аппаратов были уничтожены в Брянской области, три — в Калужской. Еще по одному беспилотнику сбиты в Белгородской области и в Московском регионе.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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