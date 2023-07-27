Минобороны России: ВС РФ продвинулись на 12 километров в районе Сергеевки

Российские силы продвинулись почти на 12 километров по фронту и на три километра в глубину обороны противника в районе Сергеевки в ЛНР с 23 июля, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по пунктам управления и дислокации ВСУ

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении порядка 185 бойцов ВСУ, а также склада боеприпасов на красно-лиманском направлении.

Вдобавок российские военные заняли более выгодные позиции в ходе наступления западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР, отметили в Минобороны России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», несколькими днями ранее Минобороны РФ сообщило о том, что украинская сторона пыталась атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры