Минобороны России: ВС РФ продвинулись на 12 километров в районе Сергеевки
Российские силы продвинулись почти на 12 километров по фронту и на три километра в глубину обороны противника в районе Сергеевки в ЛНР с 23 июля, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении порядка 185 бойцов ВСУ, а также склада боеприпасов на красно-лиманском направлении.
Вдобавок российские военные заняли более выгодные позиции в ходе наступления западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР, отметили в Минобороны России.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», несколькими днями ранее Минобороны РФ сообщило о том, что украинская сторона пыталась атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru