Минобороны России: ВС РФ продвинулись на 12 километров в районе Сергеевки

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении порядка 185 бойцов ВСУ, а также склада боеприпасов на красно-лиманском направлении.

Вдобавок российские военные заняли более выгодные позиции в ходе наступления западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР, отметили в Минобороны России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», несколькими днями ранее Минобороны РФ сообщило о том, что украинская сторона пыталась атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов».

