Лавров посетит Турцию 12 апреля для участия в Анталийском форуме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Турцию 12 апреля, он примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что министр прибудет в Турцию по предложению главы МИД республики. Планируется, что Лавров выступит на дипломатическом форуме и проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами.
По словам Захаровой, будут обсуждаться основные аспекты международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.
Ранее Сергей Лавров встретился с послами стран Евразии в Москве, дипломаты обсудили международные вопросы, в том числе контакты РФ с США и кризис на Украине, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru