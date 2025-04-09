Лавров посетит Турцию 12 апреля для участия в Анталийском форуме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Турцию 12 апреля, он примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что министр прибудет в Турцию по предложению главы МИД республики. Планируется, что Лавров выступит на дипломатическом форуме и проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами.

По словам Захаровой, будут обсуждаться основные аспекты международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.

Ранее Сергей Лавров встретился с послами стран Евразии в Москве, дипломаты обсудили международные вопросы, в том числе контакты РФ с США и кризис на Украине, пишет RT.

