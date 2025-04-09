Во время пожара в роддоме в Москве в родах были четыре женщины
Во время пожара в родильном доме клинической больницы №29 им. Баумана в родах находились четыре женщины. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Москвы. Там отметили, что одна из мам уже успешно родила и вместе с новорожденным чувствует себя хорошо. Акушерские бригады готовятся принять ещё троих малышей.
Всех рожениц медики эвакуировали в безопасное помещение на втором этаже, сообщили в депздраве.
Пожар произошел сегодня утром на седьмом этаже больницы на Госпитальной площади. Возгорание потушили на площади 50 кв.м. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 39 человек, шестеро из них спустились по автолестнице. По данным РИА Новости, из больницы эвакуировали 224 человек, пострадал охранник здания.
Накануне возгорание произошло в Центральной районной больнице в Ровеньках Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru