Во время пожара в роддоме в Москве в родах были четыре женщины

Во время пожара в родильном доме клинической больницы №29 им. Баумана в родах находились четыре женщины. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Москвы. Там отметили, что одна из мам уже успешно родила и вместе с новорожденным чувствует себя хорошо. Акушерские бригады готовятся принять ещё троих малышей.