У Александра Петрова родился сын
9 апреля 202510:58
Сын родился у актера Александра Петрова, малыша назвали Федором. Об этом артист сообщил в соцсетях.
«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! 06.04.2025. Мы тебя очень ждали!» – написал Петров.
Актер поблагодарил за наследника свою жену Викторию Антонову. Петров подчеркнул, что гордится и восхищается супругой.
Ранее фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов сообщили, что ждут ребенка, у пары будет сын, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru