У Александра Петрова родился сын

Сын родился у актера Александра Петрова, малыша назвали Федором. Об этом артист сообщил в соцсетях.

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! 06.04.2025. Мы тебя очень ждали!» – написал Петров.

Актер поблагодарил за наследника свою жену Викторию Антонову. Петров подчеркнул, что гордится и восхищается супругой.

Ранее фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов сообщили, что ждут ребенка, у пары будет сын, пишет RT.

