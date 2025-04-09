Режиссер Вернер Херцог получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Сам режиссер заявил, что эта награда стала признанием его многолетнего труда в кинематографе.

«Я всегда старался быть хорошим солдатом кино, и эта награда, как медаль за мою работу. Я не ухожу на пенсию. Я постоянно работаю», – подчеркнул он.

Херцог рассказал, что сейчас занят съемками своей новой картины в Ирландии, а также разработкой мультфильма по мотивам своего романа «Сумеречный мир».

Ранее главного приза Венецианского кинофестиваля был удостоен режиссер Педро Альмодовар, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



