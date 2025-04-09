Режиссер Вернер Херцог получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
Немецкий кинорежиссер и актер Вернер Херцог получит почетного «Золотого льва» 82-го Веницианского фестиваля, который пройдет в этот раз с 27 августа по 6 сентября. Об этом объявили организаторы киносмотра, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сам режиссер заявил, что эта награда стала признанием его многолетнего труда в кинематографе.
«Я всегда старался быть хорошим солдатом кино, и эта награда, как медаль за мою работу. Я не ухожу на пенсию. Я постоянно работаю», – подчеркнул он.
Херцог рассказал, что сейчас занят съемками своей новой картины в Ирландии, а также разработкой мультфильма по мотивам своего романа «Сумеречный мир».
Ранее главного приза Венецианского кинофестиваля был удостоен режиссер Педро Альмодовар, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Вернер Херцог получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
- КНР продолжит защищать свои интересы после введения США пошлин в 104 процента
- Тейлор Свифт стала рекордсменом по проданным за десятилетие виниловым пластинкам
- В Запорожской области двое детей погибли при обрушении двух подъездов дома
- Губернатор рассказал о сбитом над Ставропольским краем БПЛА
- Адвокат Михаила Ефремова рассказал о планах актера после освобождения
- Консультации России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
- ПВО сбила два украинских БПЛА над Нижегородской областью
- Депутат Бессараб: Отсрочка пенсии может повысить выплаты на 40%
- МВД России рассказало о новой схеме мошенничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru