Режиссер Вернер Херцог получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Немецкий кинорежиссер и актер Вернер Херцог получит почетного «Золотого льва» 82-го Веницианского фестиваля, который пройдет в этот раз с 27 августа по 6 сентября. Об этом объявили организаторы киносмотра, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Сам режиссер заявил, что эта награда стала признанием его многолетнего труда в кинематографе.

«Я всегда старался быть хорошим солдатом кино, и эта награда, как медаль за мою работу. Я не ухожу на пенсию. Я постоянно работаю», – подчеркнул он.

Херцог рассказал, что сейчас занят съемками своей новой картины в Ирландии, а также разработкой мультфильма по мотивам своего романа «Сумеречный мир».

Ранее главного приза Венецианского кинофестиваля был удостоен режиссер Педро Альмодовар, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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