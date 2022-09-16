Минобороны РФ заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
Штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины уничтожены в Николаевской области. Удар по объектам нанесли российские Воздушно-космические силы, проинформировал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.
Штаб и база располагались возле города Очаков. Кроме того, в районе самого областного центра высокоточными ударами поражены пункты дислокации 28 мотопехотной бригады ВСУ.
В общей сложности, боевая авиация, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России за сутки нанесли удары по девяти пунктам управления ВСУ, уточнил Конашенков. Они располагались на территории ДНР, Запорожской и Николаевской областей.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ готовятся к удару в районе города Угледара в Волновахском районе – они могут попытаться отрезать юг ДНР от севера.
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