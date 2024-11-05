Минобороны РФ: Закупки институтов Украины по ядерной программе выросли в 20 раз
Министерство обороны России фиксирует двадцатикратное увеличение объёма закупок институтов по ядерным исследованиям на Украине с 2021 года. Таким образом Киев стремился реализовать собственную ядерную программу, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Среди ключевых исполнителей по данной программе он назвал Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве. По словам генерала Кириллова, планам Киева в этой сфере помешало начало спецоперации.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Минобороны РФ также констатировали, что украинская сторона не отказывается от планов захвата российских объектов ядерной энергетики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru