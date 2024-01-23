Минобороны РФ: танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ
23 января 202405:02
Российский танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Было уничтожено более 100 военнослужащих Украины. Подразделение вело оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва Вооруженных сил Украины «на важном направлении».
Также было уничтожено 16 единиц бронетехники.
Ранее стало известно, что военные РФ продвигаются в направлении Курахово, откуда обстреляли Донецк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru