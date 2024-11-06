Минобороны РФ: Украина потеряла десятки радиоактивных источников
Из Института метрологии в населённом пункте Липцы Харьковской области пропали 68 источников ионизирующего излучения, среди которых высокоактивные, сообщает RT со ссылкой на заявление начальника российских войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Он сослался на доклад секретаря СНБО Украины. В Киеве «утрату контроля за источниками ионизирующего излучения» назвали радиационной аварией.
Отмечается, что украинские власти уклоняются от предоставления экспертам Международного агентства по атомной энергии полного доступа к объектам, находящимся в чернобыльской зоне отчуждения. Также Киев отказывает организации в участии в учёте и контроле ядерных материалов, поступающих в централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива в регионе.
Кириллов также указал, что Вооруженные силы Украины действительно планировали захват Курской АЭС, которая была одной из приоритетных целей попытки вторжения противника в Курскую область.
Ранее глава СВР заявил о планах ВСУ захватить и заминировать Курскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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